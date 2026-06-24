Δίωξη στην 29χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του 24χρονου συντρόφου της

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων, άσκησε η Εισαγγελέας, στην κατηγορούμενη 29χρονη, για την επίθεση με θύμα τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η κατηγορούμενη, υπήκοος Ρουμανίας, οδηγήθηκε στον 7ο Τακτικό Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα χθες το πρωί, όταν μετά από καβγά, ο 24χρονος δέχτηκε επίθεση από την σύντροφό του, με δυο μαχαίρια, με αποτέλεσμα, να τραυματιστεί στον πνεύμονα, στο χέρι και στην κάτω κοιλιακή χώρα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται.