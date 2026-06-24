Επιστρέφονται στην Αίγυπτο έξι αρχαία εδώλια

Eξι ειδώλια αιγυπτιακού πολιτισμού, τα οποία είχαν εντοπιστεί στην Αθήνα και τεκμηριώθηκε, ότι, ήταν προϊόντα παράνομης διακίνησης από την Αίγυπτο, παρέδωσε η χώρα μας στον Πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Omar Amer Youssef.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επισφραγίζοντας την άριστη συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλίας.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι: Η επιστροφή των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου αποτελεί μια πράξη ουσιαστικού σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά των λαών και έμπρακτη εφαρμογή των αρχών που διέπουν τη διεθνή συνεργασία για την προστασία της. Σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της Σύμβασης της UNESCO του 1970 και στις διεθνείς της υποχρεώσεις, η Ελλάδα αποδίδει τα πολιτιστικά αγαθά εκεί όπου ιστορικά, πολιτιστικά και ηθικά ανήκουν. Η επιτυχής συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών και αιγυπτιακών αρχών, με τη συνδρομή της INTERPOL και της Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών.

…Η σημερινή επιστροφή των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων αποτελεί μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό, που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας συμπλήρωσε ο πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Τα αντικείμενα είχαν παραδοθεί το 2018 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από πολίτη. Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εισαγωγής (ΒΕ) του Μουσείου και εξετάστηκαν από τους αρμόδιους αρχαιολόγους και συντηρητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα τέσσερα είναι αρχαία αντικείμενα ενώ τα άλλα δύο κίβδηλα. Σύμφωνα με δήλωση του πολίτη που τα παρέδωσε τα αντικείμενα βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή του Περιστερίου, τυλιγμένα χωριστά και τοποθετημένα σε χαρτοσακούλα.