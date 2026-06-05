Συνελήφθη 42χρονος καταζητούμενος από τις βρετανικές Αρχές στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών βρέθηκε ένας 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατοχής πορνογραφικού υλικού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 5ης Ιουνίου 2026 στον χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αμέσως μετά την άφιξή του από το Κατάρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των βρετανικών Αρχών, ο 42χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών κατά το χρονικό διάστημα από το 2015 έως και το 2022. Επιπλέον, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας, είχε διαπιστωθεί ότι κατείχε πορνογραφικό υλικό.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.