Σάμος: Σύλληψη άνδρα για κακομεταχείριση πέντε σκύλων

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίου στη Σάμο, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κακομεταχείρισης ζώων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο συλληφθείς φέρεται να διατηρούσε πέντε σκύλους σε ιδιοκτησία του στην περιοχή Κοντακαίικα, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους και στη σχημάτιση ποινικής δικογραφίας σε βάρος του κατηγορουμένου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίου.