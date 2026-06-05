ΟΑΣΘ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στις 200 πινακίδες τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των 200 πινακίδων τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε διακοπεί από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, το τεχνικό πρόβλημα οφειλόταν σε δυσλειτουργία του παρόχου κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία ενημέρωσης του επιβατικού κοινού.

Με την αποκατάσταση της λειτουργίας, οι ηλεκτρονικές πινακίδες στις στάσεις επανήλθαν σε κανονική λειτουργία, παρέχοντας και πάλι σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων.