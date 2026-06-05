Κεφαλονιά: Επιχείρηση διάσωσης 62χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στη Φτέρη

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 62χρονης τουρίστριας πολωνικής καταγωγής στην περιοχή της Φτέρης στην Κεφαλονιά, μετά από τραυματισμό της κατά τη διάρκεια πεζοπορικής εξόρμησης προς την απομονωμένη παραλία.

Η γυναίκα ήταν μέλος εξαμελούς ομάδας τουριστών που επιχείρησε να προσεγγίσει τη δυσπρόσιτη παραλία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία της.

Οι συνοδοί της κάλεσαν άμεσα το 112 και, χάρη στον γεωεντοπισμό του σημείου όπου βρίσκονταν, οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο και μετέφεραν με ασφάλεια την τραυματισμένη γυναίκα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ η 62χρονη οδηγήθηκε σε ασφαλές σημείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.