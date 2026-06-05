Φωκίδα: Εντοπίστηκε φυτεία με 77 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή

Μία φυτεία με συνολικά 77 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε ιδιαίτερα δύσβατη δασική περιοχή της Καλοσκοπής Φωκίδας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί με τη συνδρομή αστυνομικών της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (ΚΑΜ) Φωκίδας. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φυτεία εκτεινόταν σε έκταση περίπου ενός στρέμματος, όπου είχαν δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένοι λάκκοι για την καλλιέργεια των φυτών.

Στον χώρο βρέθηκαν συνολικά 77 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 20 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια, μεταξύ των οποίων σωλήνας ποτίσματος, πλαστικό δοχείο νερού, γεωργικό σκαπτικό εργαλείο και δύο πλαστικές βάσεις φυτών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι δράστες από τη συγκομιδή των δενδρυλλίων υπολογίζεται περίπου στις 75.000 ευρώ.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από την καλλιέργεια της φυτείας.