Σύλληψη δυο Ινδών- Τον σκότωσαν για 50 ευρώ

Άγριο έγκλημα στην Αργολίδα για 50 ευρώ και ένα κινητό. Δυο συλλήψεις για το θάνατο 59χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από έντεκα ημέρες.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας, με τον 26χρονο Αφγανό να ομολογεί ότι μετέφερε τη σορό της μέσα σε μια βαλίτσα.

Τις πληροφορίες θα μάς μεταφέρει ο Πέτρος Καρσιώτης.