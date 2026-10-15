Παρασύρθηκε πεζή στην Κηφισίας

Παράσυρση πεζής σημειώθηκε το μεσημέρι στη λεωφόρο Κηφισίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η πεζή φαίνεται να είχε τις αισθήσεις της όταν την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση υγείας της γυναίκας ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.