Βρετανία: 10χρονη στο νοσοκομείο από hack στα social media

Σοκ προκαλεί η περιπέτεια ενός μικρού κοριτσιού, που έπαθε χημικό έγκαυμα στα μάτια της εξαιτίας ενός beauty hack στα social media. Η 10χρονη μιμήθηκε μια influencer στο YouTube, που παρουσίαζε το ξεβαφτικό νυχιών ως εναλλακτική λύση για τις οφθαλμικές σταγόνες. Το περιστατικό ανέδειξε τη σημασία της απαγόρευσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, με τη μητέρα της μικρής να εκφράζει την ανησυχία της για το περιεχόμενο που αναπαράγεται.

Η 10χρονη Φοίβη, από το Κερφίλι της Ουαλίας, έβαλε το υγρό στα χείλη της με μια μπατονέτα και στη συνέχεια έριξε αρκετές σταγόνες στα μάτια της. Η μητέρα της, Ρεμπέκα Σόαλ, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί από τη έντονη μυρωδιά του ξεβαφτικού νυχιών, όταν πήγε να βάλει τη κόρη της για ύπνο. Διαπίστωσε ότι τα χείλη και τα μάτια του παιδιού είχαν κοκκινίσει.

Η μικρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με χημικό έγκαυμα στα μάτια και στα χείλη της. Ένα λίτρο φυσιολογικού ορού σε κάθε μάτι χρειάστηκε, προκειμένου να απομακρύνουν τα χημικά κατάλοιπα. Παρότι το συγκεκριμένο ξεβαφτικό δεν περιείχε ακετόνη, οι άλλες ουσίες που περιείχε, όπως οξικό αιθυλεστέρα, ισοπροπανόλη και βενζοϊκό δενάτονιο ήταν αρκετές για να προκαλέσουν σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Το χημικό έγκαυμα που υπέστη στα χείλη καταπολεμάται από οικογένειά της με βαζελίνη, σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών. Ακόμη, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα από τους γιατρούς για το αν θα υπάρξουν μόνιμες βλάβες στην όρασή του μικρού κοριτσιού.

Η αντίδραση της οικογένειας και η απαγόρευση των social media

Σύμφωνα με τη μητέρα, η 10χρονη κόρη της χρειάστηκε χρόνο μέχρι να παραδεχθεί πως είχε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο υγρό, μετά από παρότρυνση influencer στο Youtube. Όπως υποστήριξε, σε πολλά από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο οι δημιουργοί χρησιμοποιούν νερό αντί για το ξεβαφτικό, προκειμένου να συγκεντρώσουν προβολές και likes. Μετά το περιστατικό, η οικογένεια απαγόρευσε στα παιδιά της την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφάσισε να παρακολουθεί πολύ πιο στενά τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο. Η μητέρα είναι υπέρ του περιοριστικού μέτρου στη Βρετανία, που αφορά στην απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών και δηλώνει:

«Είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ η κυβερνητική απαγόρευση, γιατί πλέον τίποτα δεν είναι ασφαλές. Εμπιστεύεστε τα παιδιά σας, αλλά τα εμπιστεύεστε αρκετά ώστε να πιστεύετε ότι δεν θα επηρεαστούν από όσα βλέπουν»