Διαμαρτυρία αστυνομικών για μισθούς, νυχτερινά και αποσπάσεις

Πανελλαδική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα αστυνομικοί από την Αθήνα και άλλες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας λύσεις σε εργασιακά και οικονομικά ζητήματα που, όπως καταγγέλλουν, παραμένουν ανοιχτά.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα, το Ρέθυμνο και άλλες περιοχές, με κοινό μέτωπο απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες τους.

Στο επίκεντρο μισθοί και νυχτερινά

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων βρίσκεται η μισθολογική στασιμότητα, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την αμοιβή των πενθημέρων και των νυχτερινών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει αστυνομικός, πρόκειται για διεκδικήσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν οδηγήσει σε λύσεις.

Παράλληλα, οι ένστολοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την επιβάρυνση των υπηρεσιών, τις ελλείψεις προσωπικού και το αυξημένο κόστος των αποσπάσεων και μετακινήσεων.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης θεσμικά ζητήματα του κλάδου, με τους αστυνομικούς να ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία.