Σύλληψη δυο διακινητών- Προωθούσαν στη χώρα μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς, το διήμερο 9 και 10 Ιουλίου 2026, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης- Κήπων, δυο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι, σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις, προωθούσαν μη νόμιμους μετανάστες, στο εσωτερικό της χώρας.

Έτσι, στη μια περίπτωση, το πρωί της Πέμπτης (9/7/2026), αστυνομικοί, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ό οποίος με το αυτοκίνητό του, μετέφερε στην ενδοχώρα, τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, τις πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθη δεύτερος διακινητής, ο οποίος, μετέφερε με το αυτοκίνητό του, πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Οι Αρχές, κατάσχεσαν τα οχήματα των διακινητών, αλλά και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Ωστόσο, προανάκριση για τις δυο υποθέσεις, διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Φερών.