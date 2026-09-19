Σύλληψη 33χρονου στο Περιστέρι- Διακινούσε ναρκωτικά

Βρέθηκαν 207 γραμμάρια κοκαΐνης «κρακ» και όπλο

Ως ορμητήριο για τη διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κατασχέθηκαν επίσης πλαστά χαρτονομίσματα και 1.372 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι, προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Ασπροπύργου.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου σχετικά με άτομο που φέρεται να διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 33χρονο και, όπου σύμφωνα με την αστυνομία πιστοποίησαν τη δράση του. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, καθώς και στο κατάστημα που κατείχε.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

207 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,

πιστόλι με γεμιστήρα,

12 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2 αεροβόλα πιστόλια,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

4 πλαστά χαρτονομίσματα,

το χρηματικό ποσό των 1.372 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα συνελήφθη επίσης ένας 39χρονος διανομέας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.