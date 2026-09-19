Χανιά: Βιαστικός «μπόμπιρας» γεννήθηκε στα Επείγοντα

Ένας βιαστικός «μπόμπιρας» έφερε ευχάριστη αναστάτωση στο νοσοκομείο Χανίων, καθώς δεν περίμενε να φτάσει η μητέρα του στη μαιευτική κλινική! Η 29χρονη από τις Βουκολιές, γέννησε το δεύτερο παιδί της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με τη βοήθεια μαιευτήρα και μαίας.

Μητέρα και νεογέννητο είναι καλά στην υγεία τους, έπειτα από μια διαδρομή που είχε αγωνία, αλλά και το πιο όμορφο τέλος.

Η γυναίκα βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της, καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, όταν ο τοκετός άρχισε να εξελίσσεται. Εκείνος κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας να συναντηθούν στη διαδρομή.

Το ραντεβού με το ασθενοφόρο δόθηκε στον κόμβο των Μουρνιών. Για να μην ταλαιπωρηθεί η επίτοκος με επιπλέον μετακινήσεις, οι διασώστες συνόδευσαν το αυτοκίνητο μέχρι την είσοδο των Επειγόντων.

Εκεί, με τη συνδρομή και δεύτερου πληρώματος του ΕΚΑΒ, μετέφεραν προσεκτικά την 29χρονη σε φορείο. Το κεφάλι του μωρού είχε ήδη αρχίσει να εμφανίζεται και δεν υπήρχε χρόνος για μεταφορά στη μαιευτική.

Ο μαιευτήρας Γιώργος Στρατουδάκης και η μαία ανέλαβαν αμέσως, με τον τοκετό να ολοκληρώνεται στα ΤΕΠ και την αγωνία να δίνει τη θέση της στη χαρά.

Η μητέρα και το μωρό μεταφέρθηκαν στη μαιευτική κλινική, όπου το νεογέννητο έκανε και τον πρώτο του θηλασμό, με τη στήριξη των μαιών.