Κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές σε «καβάτζα» στον Άγιο Παντελεήμονα

Στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, κάμερες, εργαλεία επεξεργασίας συσκευών και 9.200 ευρώ – Εντοπίστηκε επίσης εξοπλισμός για παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 49 και 61 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Μέσα σε αποθήκη, η οποία χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» εντοπίστηκαν να κατέχουν οι δυο κατηγορούμενοι κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η έρευνα ξεκίνησε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής ηλεκτρονικής συσκευής με τους αστυνομικούς ν οδηγούνται στον χώρο «καβάτζα».

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-11 κινητά τηλέφωνα,

-22 κάμερες κινητών τηλεφώνων,

-5 φορητοί υπολογιστές,

-3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων,

-φορητή ταμπλέτα,

-ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου,

-μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων,

-πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων,

-9.200 ευρώ,

-πιστόλι θερμού αέρα,

-drone.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για κατά περίπτωση αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΕΛ.ΑΣ.