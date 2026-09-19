Ηλεία: Συνελήφθη 26χρονος- Eπιτέθηκε με ρόπαλο

στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 26χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και στον πατέρα της, στον Πύργο.

Ο νεαρός συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηλείας.

Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν τις τελευταίες ημέρες, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Ηλείας. Παρά τις έρευνες, μεταξύ άλλων και στο σπίτι του, δεν είχε εντοπιστεί.

Τελικά, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας τον εντόπισαν στο χωριό όπου διαμένει, σε περιοχή του Κάμπου. Βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα, όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση και συνελήφθη.

Η υπόθεση αφορά επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα στον Πύργο, με θύματα την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη, βαριά και απλή σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.