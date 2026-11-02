Βίντεο: Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Ρόδο Βόλο Σάμο και Κάλυμνο

Πλημμύρες, μηνύματα από το 112 και κλήσεις στην Πυροσβεστική για άντληση υδάτων

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στον Αρχάγγελο Ρόδου, παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Γι αυτό το λόγο στις 03:00 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διασπορά πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να παρέμβουν για παροχές βοηθείας εφόσον απαιτηθεί.

Επίσης, στο Βόλο αλλά και στη Σάμο και Κάλυμνο, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων έχουν εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

– Στη Σάμο, 28 κλήσεις για παροχή βοήθειας και έγιναν ενέργειες για 10 αντλησεις υδάτων.

– Στα Δωδεκάνησα 18 κλήσεις και ειδικά στη Ρόδο έγιναν ενέργειες για 3 αντλήσεις υδάτων, 1 κοπή δένδρου και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, ενώ στην Κάλυμνο έγιναν ενέργειες για 1 άντληση υδάτων και 1 κοπή δένδρου

– Στο Βόλο 12 κλήσεις και έγιναν ενέργειες για 7 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

πενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονταν κυρίως στα δυτικά, βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Για σήμερα Δευτέρα

α) Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες

β) Στην Ηπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και νότια Πελοπόννησο,κυρίως στα θαλάσσια και τα παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.