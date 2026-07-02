Συλλήψεις για την οπαδική επίθεση σε νεαρούς στο Ν. Ηράκλειο

Συνελήφθησαν τρεις νεαροί (20 και 19 ετών), οι οποίοι, κατηγορούνται, ότι επιτέθηκαν με γροθιές σε τρεις νεαρούς, με οπαδικό υπόβαθρο.

Εναντίον τους, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, κατά συναυτουργία.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό, σημειώθηκε το βράδυ της 27ης Ιουνίου 2026, σε πλατεία του Νέου Ηρακλείου, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα άτομα, τα οποία και αναζητούν οι Αρχές, επιτέθηκαν με γροθιές στο σώμα και το κεφάλι, προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους τρεις κατηγορούμενους.

να σημειωθεί, ότι οι συλληφθέντες, είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές με παρόμοια αδικήματα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.