Αστυνομική επιχείρηση σε κελί βαρυποινίτη στις φυλακές Γρεβενών

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., επικεντρώθηκε σε κελί, όπου κρατείται αλλοδαπός βαρυποινίτης. Κατά τις έρευνες, παρουσία Εισαγγελέα, διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος έγκλειστος, κατείχε ψηφιακό ρολόι, εντός του οποίου, βρισκόταν εγκατεστημένη κάρτα SIM, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες πρόκειται να εξεταστούν από τις Αρχές.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.