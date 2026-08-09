Σύγκρουση ι.χ με μηχανή της «ΔΙΑΣ» στο Λαγονήσι

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες αστυνομικούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος του Λαγονησίου.

Η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ, στην οποία επέβαιναν οι δύο αστυνομικοί, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο κοντά στην παραλία Πεύκο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία της μηχανής.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν τραυματισμένοι στο οδόστρωμα. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, τα οποία τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη μεταφορά τους. Ωστόσο, η κατάσταση του ενός από τους δύο φέρεται να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας τους.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για ενοικιαζόμενο όχημα που χρησιμοποιούσαν τουρίστες. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε λίγη ώρα μετά το ατύχημα καταγράφει εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης και την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Με αφορμή το νέο σοβαρό περιστατικό, κάτοικοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης επαναφέρουν το αίτημα για άμεσες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούν οι αναστροφές σε σημεία του δρόμου με αυξημένη κυκλοφορία.