Τραγωδία στην Παλαγία- Νεκρός 77χρονος σε πηγάδι

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 77χρονος άνδρας στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης, μετά την πτώση του σε πηγάδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έπεσε στο πηγάδι, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Οι διασώστες επιχείρησαν στο εσωτερικό του πηγαδιού, αναζητώντας τον άνδρα.

Μετά από έρευνες, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 77χρονο στον πάτο του πηγαδιού. Δυστυχώς, ήταν ήδη νεκρός.

Ο άτυχος άνδρας ήταν γνωστός στον εμπορικό κόσμο της Αλεξανδρούπολης.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.