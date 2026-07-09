Συγκλονίζει η στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο

Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ξεκίνησε η φωτιά – Τρεις διασωληνωμένοι

Έντεκα τραυματίες, τρεις από τους οποίους νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ήταν το αποτέλεσμα μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι πολίτες, καθώς πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε την περιοχή.

Στο μικροσκόπιο των στελεχών της πυροσβεστικής βρίσκεται ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται το μέγεθος της έκρηξης στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος ένας από τους τραυματίες.