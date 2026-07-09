LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου

Το Σόι σου

21:00
ALPHA NEWS

Άργος: “Χαροπαλεύει” ο 20χρονος μετά την αιματηρή καταδίωξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/07/2026 15:08

Νέα βίντεο έρχονται στο φως από την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι δυο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο οδηγό, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ η αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης