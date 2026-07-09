Άργος: “Χαροπαλεύει” ο 20χρονος μετά την αιματηρή καταδίωξη
Νέα βίντεο έρχονται στο φως από την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Οι δυο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο οδηγό, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ η αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς.
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