Σισμανόγλειο: Ασθενής καπνίζοντας άναψε φωτιά στο στρώμα
Κάηκε κλινική του νοσοκομείου – Συνελήφθη ασθενής
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δωμάτιο της Παθολογικής Κλινικής.
Ακολούθησε άμεση εκκένωση και απομάκρυνση των ασθενών με την πυροσβεστική να κινητοποιεί πολύ ισχυρές δυνάμεις.
Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ένα στρώμα ασθενούς.
Στο Σισμανόγλειο βρίσκεται ο Γιώργος Κουτσοκλένης.
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