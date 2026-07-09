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Σισμανόγλειο: Ασθενής καπνίζοντας άναψε φωτιά στο στρώμα

Κάηκε κλινική του νοσοκομείου – Συνελήφθη ασθενής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/07/2026 14:55

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε  δωμάτιο της  Παθολογικής Κλινικής.

Ακολούθησε άμεση εκκένωση και απομάκρυνση των ασθενών με την πυροσβεστική να κινητοποιεί πολύ ισχυρές δυνάμεις.

Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ένα στρώμα ασθενούς.

Στο Σισμανόγλειο βρίσκεται ο Γιώργος Κουτσοκλένης.

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