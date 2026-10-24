Σέρρες: Θραύσμα γυαλιού 2,1 εκατοστών σε κουλούρι

Αδιανόητο περιστατικό, συνέβη την περασμένη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Πατέρας και γιος αγόρασαν, ένα κουλούρι από φούρνο στις Σέρρες.

Το παιδί, έφαγε μέρος του αρτοσκευάσματος, και έδωσε το υπόλοιπο στον πατέρα του.

Ωστόσο, μέσα στο κουλούρι υπήρχε αιχμηρό θραύσμα γυαλιού διαστάσεων περίπου 2,1 × 0,6 εκατοστών, που είχε σαν αποτέλεσμα, να προκαλέσει τραυματισμό και αιμορραγία στην στοματική κοιλότητα και τραύμα στη γλώσσα του άνδρα, ο οποίος την τελευταία στιγμή απέφυγε την κατάποσή του.