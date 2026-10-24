Καλλιθέα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου στην Καλλιθέα, όταν λεωφορείο, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Ηρακλέους.

Στο ΙΧ επέβαιναν δύο γυναίκες, ενώ από τη σύγκρουση, ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι του αυτοκινήτου. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από το σημείο, τα δύο οχήματα υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές, με το μπροστινό τμήμα του λεωφορείου να έχει διαλυθεί.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε μία από τις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Από το τροχαίο προκλήθηκε αναστάτωση και διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται.