Οι συνομιλίες για τα «κεράσματα», τις αποδείξεις

Τι φέρεται να αποκαλύπτουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες των κατηγορουμένων για τη διαχείριση των παραγγελιών, τις συναλλαγές με μετρητά και τις εσωτερικές οδηγίες στα καταστήματα.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης που αφορά αλυσίδα καταστημάτων με πίτσα βρίσκονται διάλογοι μεταξύ του ιδιοκτήτη και προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μέσα από τους οποίους περιγράφονται πρακτικές καταχώρισης παραγγελιών ως «κερασμάτων», συναλλαγές χωρίς έκδοση αποδείξεων και συζητήσεις για την καταβολή του ΦΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στη λειτουργία του σχετικού λογισμικού, οι οδηγίες για την εσωτερική επικοινωνία, αλλά και οι πληροφορίες που φέρεται να είχαν φτάσει στους εμπλεκομένους σχετικά με επικείμενους ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Η σύνδεση των «κερασμάτων» με την καταβολή του ΦΠΑ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του ιδιοκτήτη με έναν από τους κατηγορουμένους, η συζήτηση επικεντρώνεται στο κατά πόσο το κατάστημα κατέβαλλε τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης ρωτά τον συνομιλητή του αν πληρώνει ΦΠΑ, με εκείνον να απαντά ότι το τελευταίο διάστημα καταβάλλει κανονικά τα ποσά που προκύπτουν.

Ιδιοκτήτης: «Εσύ στο μαγαζί σου πληρώνεις Φ.Π.Α.;»

Κατηγορούμενος: «Ναι. Έχω δύο, τρεις μήνες, τρία τρίμηνα τώρα που πληρώνω κανονικά, μου βγαίνει».

Ιδιοκτήτης: «Δηλαδή πότε δεν πλήρωνες;»

Κατηγορούμενος: «Όταν τα κεράσματα ήταν παραπάνω, όταν αρχίσανε να μειώνονται τα κεράσματα για να βγαίνει ποσό».

Οι συναλλαγές με μετρητά και τα ποσά που δεν συνοδεύονταν από αποδείξεις

Σε διαφορετική συνομιλία, δύο κατηγορούμενοι αναφέρονται στην κίνηση καταστήματος στην Καλαμαριά και στα ποσά που, σύμφωνα με τον διάλογο, αφορούσαν συναλλαγές χωρίς έκδοση αποδείξεων.

Κατηγορούμενος Α: «Καλαμαριά θα τρομάξεις να ξέρεις για Αύγουστο, έτσι».

Κατηγορούμενος Β: «Τι εννοείς;»

Κατηγορούμενος Α: «Με τα εκτός».

Κατηγορούμενος Β: «Γιατί έχεις πολύ αχτύπητο;»

Κατηγορούμενος Α: «Κάθε μέρα σταθερά υπάρχει ένα πεντακοσάρικο, κάθε μέρα. Και για καμιά βδομάδα βάραγα κάτι χίλια εκατό, χίλια πεντακόσια».

Όταν ο δεύτερος συνομιλητής ζητά να μάθει πώς προέκυψαν αυτά τα ποσά, ο πρώτος επικαλείται τεχνικό πρόβλημα.

Κατηγορούμενος Α: «Είχα θέμα με το τέτοιο ρε, με το ίντερνετ».

Κατηγορούμενος Β: «Και δε βγαίναν οι αποδείξεις;»

Κατηγορούμενος Α: «Όχι, δε δούλευε το POS του μαγαζιού».

Κατηγορούμενος Β: «Α και πληρώναν όλοι με μετρητά».

Κατηγορούμενος Α: «Και τους έλεγα ελάτε εδώ, μετρητά».

Η πελάτισσα που επέστρεψε για να πάρει την απόδειξή της

Ένα ακόμη περιστατικό αφορά εργαζόμενο που φέρεται να είχε καταχωρίσει παραγγελία ως «κέρασμα», παρότι η πελάτισσα είχε πληρώσει με μετρητά.

Το πρόβλημα προέκυψε όταν η γυναίκα επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα, ζητώντας την απόδειξη. Ο υπάλληλος επικοινώνησε με άλλο πρόσωπο, ζητώντας να παρέμβει άμεσα κάποιος προϊστάμενος.

Κατηγορούμενος Α: «Μπορείς σε παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσεις με έναν supervisor να με καλέσει απαραιτήτως για τώρα; Προσπαθώ εδώ πέρα και δέκα λεπτά να βρω γραμμή και δεν μπορώ, γιατί έχω μία κυρία η οποία ήρθε, παρέλαβε τα πράγματα, πλήρωσε μετρητά, πάτησα κέρασμα και μετά από πέντε λεπτά ήρθε και θέλει την απόδειξη».

Κατηγορούμενος Β: «Ναι αμέ, εννοείται».

Κατηγορούμενος Α: «Εντάξει, γιατί την έχω εδώ πέρα και δυσανασχετεί τώρα».

Κατηγορούμενος Β: «Εντάξει, εντάξει».

Το όριο των 40 ευρώ και οι οδηγίες για τη χρήση της επιλογής

Σε άλλη επικοινωνία, γίνεται αναφορά σε όριο 40 ευρώ για την καταχώριση παραγγελιών ως «κερασμάτων». Η συζήτηση αφορά τους κανόνες που φέρονται να είχαν τεθεί για τη χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας.

Κατηγορούμενος: «Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των σαράντα ευρώ. Ότι μέχρι σαράντα ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα».

Ιδιοκτήτης: «Σαράντα και λέμε να, μη κάνετε μαλ…. και ξεχνάτε αποδείξεις, το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι».

«Μόνο με το στόμα»: Οι αναφορές στη διαχείριση της εσωτερικής επικοινωνίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και συνομιλία στην οποία γίνεται λόγος για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να μεταφέρονται εσωτερικές οδηγίες.

Ένας από τους κατηγορουμένους αναφέρει ότι είχε ζητήσει να μη γίνονται σχετικές ενημερώσεις γραπτώς, αλλά μόνο προφορικά.

Κατηγορούμενος: «…και του είπα και στον Η.. ότι δεν ενημερώνει κανένας τίποτα, μόνο με το στόμα».

Ιδιοκτήτης: «Ναι εννοείται. Αα το έστειλες στο email της, μαλ… έκανες».

Κατηγορούμενος: «Θα το πάρουμε μετά πίσω έτσι κι αλλιώς».

Ιδιοκτήτης: «Αυτό, αυτό πρέπει να μην παίζει ξανά. Λοιπόν σβήσε, πες του να σβήσει το email».

Οι καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και οι αναφορές σε επικείμενους ελέγχους

Σε μία από τις συνομιλίες, ο ιδιοκτήτης φέρεται να αναφέρεται σε καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, καθώς και σε ενημέρωση που, όπως ισχυρίζεται, είχε λάβει από πρόσωπα με τα οποία διατηρούσε καλές σχέσεις.

Ιδιοκτήτης: «Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε […] ότι έτσι και έτσι, λέει κοιτάξτε να πάμε να κάνουμε λέει λίγο τέικ, να δούμε το τέικ σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουνε ότι κλέβετε κιόλας […] Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα […] ένα έλεγχο σε δέκα μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία