Σέρρες: Έπεσαν σε αστυνομικό οι δράστες τηλεφωνικής απάτης- Συνελήφθη 21χρονος

Άγνωστοι, προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν αστυνομικό, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν την επαγγελματική του ιδιότητα.

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη ένας 21χρονος, που πήγε σε προκαθορισμένη συνάντηση, προκειμένου να παραλάβει, τιμαλφή και χρήματα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις Σέρρες, όταν ο συνεργός του 21χρονου συλληφθέντα, προσποιήθηκε τον λογιστή, και είχε επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, με τον 45χρονο αστυνομικό, υποσχόμενος, ότι μπορεί να τακτοποιήσει φορολογική του υπόθεση, ζητώντας κοσμήματα και χρήματα.

Ο αστυνομικός, κατάλαβε άμεσα, ότι επρόκειτο για απάτη, και ενημέρωσε την υπηρεσία του, όπου μετά συντονισμένη επιχείρηση, συνελήφθη επ΄ αυτοφώρω ο νεαρός που πήγε σε προκαθορισμένο σημείο για να πάρει τα 6.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του, αλλά και το ενδεχόμενο εμπλοκής και σε ανάλογες άλλες περιπτώσεις.