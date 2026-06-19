Έτρεχε με 176 χλμ/ώρα αντί για 110 στην ε.ο. Αθηνών-Ευζώνων- Συνελήφθη 64χρονος

Ένας 64χρονος οδηγός, εντοπίστηκε να οδηγεί χθες βράδυ, με 176 χιλιόμετρα/ώρα, αντί για 110 που ήταν το ανώτατο επιτρεπτό όριο, στην εθνική οδό Αθηνών- Ευζώνων, στο ύψος του Πολυκάστρου στο Κιλκίς.

Κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινών ελέγχων, οι αστυνομικοί της Τροχαίας, τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, αφού το ραντάρ, τον κατέγραψε να έχει υπερβεί το όριο ταχύτητας από το επιτρεπτό, στο σημείο.