Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 149 μετανάστες

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, στην ξηρά και στη θάλασσα, με τις Αρχές να αναφέρουν συνολικά 149 διασωθέντες.

Η 3η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 12 άτομα από δύσβατη περιοχή στην Τρυπητή του Δήμου Γόρτυνας, ενώ το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε δύο περισυλλογές επιβαινόντων σε λέμβους νότια του νησιού, έπειτα από εντοπισμούς μη επανδρωμένων μέσων της Frontex.

Απεγκλωβισμός 12 ατόμων στην Τρυπητή

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους 12 αλλοδαπούς από το δύσβατο σημείο σε ασφαλή περιοχή και τους παρέδωσαν στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Και οι 12 ήταν καλά στην υγεία τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε ενημερωθεί για το περιστατικό χθες, περίπου στις 20:15. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ με δύο οχήματα, καθώς και drone της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Οι 12 αποτελούσαν μέρος ομάδας 43 αλλοδαπών που είχε αποβιβαστεί από σκάφος στην περιοχή της Τρυπητής. Οι υπόλοιποι 31 εντοπίστηκαν στην παραλία, ενώ η παρουσία των 12 σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση οδήγησε στην κινητοποίηση της ΕΜΑΚ.

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών, και οι 43 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου για την περαιτέρω διαχείρισή τους από τις αρμόδιες Αρχές.

Δύο λέμβοι εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης

Δύο ακόμη περιστατικά καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην πρώτη επιχείρηση, μη επανδρωμένο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 75 αλλοδαπούς, σε απόσταση 43 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Η δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο μέσο της Frontex 41 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Σε αυτή επέβαιναν περίπου 62 αλλοδαποί, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή Βίντεο: YouTube – neaakriti.gr