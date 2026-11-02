Αγρίνιο: «Αντί για τα παιδιά μου, χαϊδεύω φωτογραφίες στο νεκροταφείο»

Συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας που έχασε τα δύο παιδιά της σε τροχαίο

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε το Αγρίνιο και στέρησε τη ζωή σε δύο αδέλφια, τον 20χρονο Άκη και τη 18χρονη Χαριτίνη Καραχρήστου. Η μητέρα τους, Ιωάννα Καραχρήστου, με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει τον αβάσταχτο πόνο της και ζητά δικαιοσύνη για τον χαμό των παιδιών της.

Ήταν 2 Νοεμβρίου 2024 όταν τα δύο αδέλφια έφυγαν από το σπίτι τους για μια βόλτα με τη μηχανή. Δεν επέστρεψαν ποτέ. Δύο χρόνια μετά, η μητέρα τους μετρά τις ημέρες μακριά τους, περιμένοντας την ημέρα που θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

«Δύο χρόνια σήμερα που είστε μακριά μας. Πού βρέθηκε ένας […] και σας πήρε από την αγκαλιά μου», γράφει στην ανάρτησή της, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η ποινική δίκη έχει οριστεί για τις 28 Ιανουαρίου 2027.

Απευθυνόμενη στον οδηγό του αυτοκινήτου, αναφέρει:

«Περιμένω να σε συναντήσω, να με κοιτάξεις στα μάτια και να μου πεις όλα αυτά τα ψέματα που έλεγες τόσο καιρό. Δεν ξέρω πώς μπόρεσες και μου πήρες ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου. Δύο παιδιά γεμάτα χαμόγελα, όνειρα, γεμάτα ευτυχία».

Τα λόγια της αποτυπώνουν το αβάσταχτο βάρος της απώλειας, αλλά και την οργή που αισθάνεται για τον άνθρωπο τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο των παιδιών της.

«Συνεχίζεις τη ζωή σου κανονικά, συνεχίζεις κανονικά να χαϊδεύεις τα παιδιά σου και εμένα με δίκασες ισόβια να ζω στον πόνο και αντί για τα παιδιά μου να χαϊδεύω φωτογραφίες στο νεκροταφείο», γράφει.

Η ανάρτησή της ολοκληρώνεται με μια υπόσχεση αγάπης προς τα δύο παιδιά της:

«Άκη – Χαριτίνη, μου λείπετε πολύ. Θα σας αγαπάω όσο χτυπάει η καρδιά μου».

Το τροχαίο που βύθισε στο πένθος μια ολόκληρη οικογένεια

Το βράδυ της 2ας Νοεμβρίου 2024, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέλφια συγκρούστηκε σφοδρά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που διέσχιζε κάθετα τον δρόμο.

Ο 20χρονος Άκης έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, ενώ η 18χρονη αδελφή του, Χαριτίνη, τραυματίστηκε βαρύτατα.

Για 22 ολόκληρες ημέρες η νεαρή κοπέλα έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγρινίου. Η οικογένεια και οι φίλοι της ήλπιζαν σε ένα θαύμα, όμως στις 24 Νοεμβρίου η Χαριτίνη άφησε την τελευταία της πνοή.

Η οικογένεια Καραχρήστου έχασε μέσα σε τρεις εβδομάδες δύο από τα τέσσερα παιδιά της.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε κληθεί να απολογηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πλέον, σύμφωνα με τη σημερινή ανάρτηση της μητέρας, η ποινική υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 28 Ιανουαρίου.

Δύο χρόνια μετά, για την Ιωάννα Καραχρήστου ο χρόνος έχει σταματήσει σε εκείνο το βράδυ. Ο πόνος για τα δύο παιδιά της παραμένει αβάσταχτος και η προσμονή της δικαστικής κρίσης συνεχίζεται.