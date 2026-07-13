Κοκαΐνη, καραμπίνα και όπλα, στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία μετά από ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας, στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρά αδικήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας και Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 10 κατοικίες, όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν συνολικά έξι άτομα. Σε βάρος πέντε εξ αυτών σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, κατά τις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

31 γραμμάρια κοκαΐνης,

4,3 γραμμάρια κάνναβης,

1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 1 τρίφτης ναρκωτικών ουσιών,

1 κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα,

4 γκλοπ (3 από καουτσούκ και 1 μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος),

3 μαχαίρια (1 αναδιπλούμενο, 1 τύπου «πεταλούδα» και ένας σουγιάς),

1 μεταλλική σιδερογροθιά,

1 σπρέι πιπεριού,

19 κυνηγετικά φυσίγγια και 3 φυσίγγια πυροβόλου όπλου (το ένα εκ των οποίων 9mm),

54 κροτίδες ισχυρού κρότου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.