Δυτ. Μακεδονία: 254 τροχονομικοί έλεγχοι για τη μη χρήση κράνους

Το χρονικό διάστημα από 6 έως 12 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της εκστρατείας της «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», έγιναν 254 τροχονομικοί έλεγχοι, στους οδικούς άξονες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας, διενεργήθηκαν σε οδηγούς δικύκλων, τρικύκλων, οχήματα ATV (ή αλλιώς γουρούνες), και οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα).

Πιο συγκεκριμένα:

– αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών και του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών διενήργησαν -23- ελέγχους και βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

– αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς διενήργησαν 28 ελέγχους σε οδηγούς δικύκλων,

– αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας, διενήργησαν συνολικά -191- ελέγχους και βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις, εκ των οποίων 1 παράβαση σε οδηγό δικύκλου και 4 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., για μη χρήση προστατευτικού κράνους και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας διενήργησαν 12 ελέγχους σε οδηγούς δικύκλων.

Επισημαίνεται ότι, η παράβαση της μη χρήσης και μη ορθής πρόσδεσης προστατευτικού κράνους, κατά την οδήγηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιφέρει :

– για τον οδηγό, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών, ενώ για τον επιβάτη, πρόστιμο 350 ευρώ.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας στην καθολική υποχρέωσης χρήσης προστατευτικού κράνους για την πρόληψη σοβαρών, ή ακόμη και θανατηφόρων, τροχαίων ατυχημάτων.