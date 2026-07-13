Βριλήσσια: Αυτοκίνητο “πήγε” για ψώνια 

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Βριλήσσια νωρίς το μεσημέρι, όταν αυτοκίνητο εισέβαλλε σε κατάστημα ρούχων στη λεωφόρο Πεντέλης.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους εργαζόμενοι και περαστικοί, βλέποντας το όχημα να κατευθύνεται προς τη τζαμαρία του καταστήματος, να τη σπάει και να σταματάει μέσα στο μαγαζί. Από το συμβάν προκλήθηκαν ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η οδηγός του αυτοκινήτου στην προσπάθειά της να κάνει έναν ελιγμό φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί προς τα εμπρός και να μπεί μέσα στο κατάστημα .