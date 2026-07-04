«Κύκλωμα-μαμούθ» με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΥΥ

Aπάτες «μαμούθ» σε βάρος του ΕΟΠΥΥ αποκαλύπτει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει πολυετές δίκτυο ψευδών συνταγογραφήσεων και εικονικών εκτελέσεων συνταγών, αποκομίζοντας παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, σύμφωνα ,με πληροφορίες, περιλαμβάνεται και ένας υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2023.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΦ.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.