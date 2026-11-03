Χανιά: 39χρονος τραυμάτισε σοβαρά 42χρονο και συνελήφθη

Ένας 39χρονος συνελήφθη έπειτα από βίαιη συμπλοκή με 42χρονο χθες το βράδυ στον Βαμβακόπουλο Χανίων.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε στο αυτί και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ενώ τα αίτια του επεισοδίου διερευνώνται από την τοπική Αστυνομία.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 42 ετών και με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρονται να άρχισαν έντονο διαπληκτισμό στη μέση του δρόμου. Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση, με τους δύο εμπλεκόμενους να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

Η συμπλοκή στον Βαμβακόπουλο

Κατά την εξέλιξη του καβγά, ο 39χρονος φέρεται να δάγκωσε τον 42χρονο στο αυτί, προκαλώντας του τραύμα.

Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν τις αρχές, με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο.

Σύλληψη και διακομιδή στο νοσοκομείο

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τον 39χρονο, προχωρώντας στη σύλληψή του και μεταφέροντάς τον στο Αστυνομικό Τμήμα για την προβλεπόμενη προανάκριση.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν πρώτες βοήθειες στον 42χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ λόγω του τραυματισμού του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για ιατρικές εξετάσεις, καθαρισμό του τραύματος και ενδεχόμενη χειρουργική αποκατάσταση.

Σε εξέλιξη η προανάκριση της Αστυνομίας

Η αφορμή που οδήγησε στη συμπλοκή παραμένει αδιευκρίνιστη. Η τοπική Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο.

Ο 39χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.