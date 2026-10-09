Ρόδος: Σύλληψη 58χρονου με 14,3 κιλά κάνναβη και κοκαΐνη

Έναν 58χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν χθες το πρωί στη Ρόδο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από τον εντοπισμό 14 κιλών και 315 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και δενδρυλλίων κάνναβης.

Η αστυνομική επιχείρηση ακολούθησε πολυήμερη έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση πληροφοριών για την υπόθεση. Οι αρχές εξετάζουν στοιχεία που, όπως προέκυψαν από την έρευνα, συνδέουν τον συλληφθέντα με συστηματική καλλιέργεια, επεξεργασία και διακίνηση κάνναβης με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έρευνες σε κατοικία, αποθήκες και υπαίθριους χώρους στη Ρόδο

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε κατοικία, αποθηκευτικούς χώρους και υπαίθρια σημεία που χρησιμοποιούσε ο 58χρονος στη Ρόδο.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 κιλά και 315 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 44,1 γραμμάρια κοκαΐνης.

Στους ίδιους χώρους εντοπίστηκαν 18 δενδρύλλια κάνναβης, με το ύψος τους να φτάνει έως τα 2,75 μέτρα. Κατασχέθηκαν επίσης 28 ρίζες και κλώνοι δενδρυλλίων.

Τι κατασχέθηκε στην επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε ακόμη στην κατάσχεση δύο ηλεκτρονικών ζυγαριών ακριβείας και καλλιεργητικού εξοπλισμού.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, το ποσό των 8.000 ευρώ και ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο. Κατά τις αστυνομικές αρχές, το φορτηγό χρησιμοποιούνταν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.

Στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου ο 58χρονος

Ο 58χρονος οδηγείται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική αρχή.