Άρης Μουγκοπέτρος: Σύλληψη μετά από αλκοτέστ στην οδό Μακρυγιάννη

O Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη, στο κέντρο της Αθήνας. Ο γνωστός μουσικός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, καθώς οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν ενώ φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα.

Η μέτρηση καταγράφηκε πάνω από τα προβλεπόμενα όρια και ακολούθησε η ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Η Τροχαία σχημάτισε δικογραφία, ενημέρωσε τον αρμόδιο εισαγγελέα και διαβίβασε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

Η στάση της Τροχαίας στην οδό Μακρυγιάννη

Tο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα στον Άρη Μουγκοπέτρο να ακινητοποιήσει το όχημά του στην οδό Μακρυγιάννη.Κατά τις διαθέσιμες αναφορές, ο έλεγχος έγινε επειδή ο μουσικός φέρεται να οδηγούσε με αυξημένη ή μεγάλη ταχύτητα. Αφού σταμάτησε το αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ.

Τι έδειξε το αλκοτέστ

Η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε τα 0,63 mg/l. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ η δικογραφία που σχημάτισε η Τροχαία διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη.Ο Άρης Μουγκοπέτρος, δεξιοτέχνης του κλαρίνου, είχε ακρωτηριαστεί από έκρηξη κροτίδας το Πάσχα του 2025.