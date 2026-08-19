Ρέθυμνο: Συνελήφθη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 13 δενδρύλλια κάνναβης

Οι αστυνομικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, με 13 δενδρύλλια, ύψους έως τριών μέτρων, ενώ συνελήφθη ένας 63χρονος ημεδαπός.

Μετά από έρευνες στην οικία του 63χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– συγκομισμένα στελέχη δενδρυλλίου κάνναβης, τοποθετημένα προς αποξήρανση βάρους (215) γραμμαρίων,

– ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων (αποξηραμένων φύλλων) δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους (340) γραμμαρίων,

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

– 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ενώ προανάκριση, διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.