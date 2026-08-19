Πτολεμαϊδα: Συνελήφθη 35χρονος μετά από αιματηρή συμπλοκή

Χειροπέδες σε έναν 35χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας χτες το μεσημέρι στην Πτολεμαϊδα. Ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε έναν 37χρονο κατά τη διάρκεια καυγά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα λόγω προσωπικών διαφορών. Τότε ο 35χρονος έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και με αυτό τραυμάτισε τον 37χρονο. Ο 37χρονος φέρει τραύματα στη βουβωνική χώρα, το αριστερό πόδι και την κοιλιά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 37χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας “Μποδοσάκειο“.

Σε βάρος του 35χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Ο 35χρονος πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κοζάνης.