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Καβάλα: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/08/2026 14:32
Καβάλα: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - PROININEWS.GR

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στην Καβάλα, όταν μπαλκόνι αποκολλήθηκε από κτίριο και κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Τμήματα της κατασκευής και μπάζα σκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, όπως φαίνεται και στις εικόνες από το σημείο.

Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς την ώρα της κατάρρευσης κανείς δεν βρέθηκε στην πορεία των συντριμμιών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο από το οποίο αποκολλήθηκε το μπαλκόνι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, ενώ είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα, τα οποία ωστόσο δεν στάθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν την κατάρρευση.

Το περιστατικό προκαλεί προβληματισμό, καθώς το βαρύ τμήμα της κατασκευής κατέληξε στο οδόστρωμα και μόνο από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

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