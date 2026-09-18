Ρέθυμνο: Συνελήφθη άνδρας για οπλοκατοχή

Είχε μέχρι και Καλάσνικοφ

Σημέρα το πρωί οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου συνέλαβαν έναν 70χρονο άνδρα που έκανε «συλλογή» όπλων.

Όπως φαίνεται οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για την δραστηριότητα του άνδρα από την ανωτέρω Υπηρεσίας και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kαlashnikov

2 πολεμικά υποπολυβόλα

1 πιστόλι

1 περίστροφο

5 γεμιστήρες

214 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

5 ξιφολόγχες

6 μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.