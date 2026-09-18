Αποκλειστικό βίντεο : Η δολοφονία Φύσσα στην καρδιά των Βρυξελλών

Είναι οι τελευταίες ετοιμασίες για την μοναδική θεατρική παράσταση μνήμης και τιμής στον Παύλο Φύσσα στην καρδιά των Βρυξελλών.

Με την αίθουσα του ευρωκοινοβουλίου “εξέδρα και σκηνή” για τη μεγάλη θεατρική παράσταση «18/9», η καταξιωμένη ηθοποιός Δώρα Χρυσικού στέλνει μήνυμα κατά του φασισμού.

Η παράσταση έχει τίτλο την ημερομηνία της επετείου δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, 13 χρόνια απ’ τη δολοφονία, για πρώτη φορά ανεβαίνει ένα τέτοιο θεατρικό έργο μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.