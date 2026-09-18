LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/09/2026 13:56
Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας
ΙΝΤΙΜΕ

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν, 60 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης