Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν, 60 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.