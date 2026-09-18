Γιατροί Μαζωνάκη: Πρώτη νύχτα στο κελί

Το πρώτο τους βράδυ στο Κορυδαλλό, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω των έντονων αντιδράσεων, πέρασε το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν πλέον και τα οικονομικά τους, καθώς,

έχει ξεκινήσει μια ευρεία έρευνα για την περιουσία των δύο γιατρών.