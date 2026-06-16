Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία, και αυτοκτόνησε
Σοκ στη Δράμα, από την τραγική υπόθεση που εκτυλίχθηκε στον Κορύλοβο, με θύματα ζευγάρι αστυνομικών.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για την ζωή της.
Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Κορύλοβο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της.
Το ζευγάρι ήταν και οι δύο εν ενεργεία αστυνομικοί. Ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit και είχε καταγράψει σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες.
Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια της Αστυνομίας, αλλά και την κοινωνία της Δράμας. Έρευνα για το περιστατικό, διεξάγει η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης.
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