Ρέθυμνο: Τρακτέρ καταπλάκωσε 72χρονο- Σε κρίσιμη κατάσταση

Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει ένας 72χρονος στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, έπειτα από ατύχημα με τρακτέρ.

Ο άνδρας βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς χθες καταπλακώθηκε από τρακτέρ και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GOODNET.GR, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ΜΕΘ

Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.