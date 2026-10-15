Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ανέμων

Συνεχίζονται και σήμερα οι καθυστερήσεις και οι τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φτάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά τις 9:00, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού η εκτέλεση των περισσότερων δρομολογίων εξαρτάται από την κρίση των πλοιάρχων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, από όπου δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια έως τις 12:00 το μεσημέρι.

Εξαίρεση αποτελεί το πρωινό δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς το Μαρμάρι, με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης στις 8:00, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.