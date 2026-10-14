Capital Maritime Finance- Στόχος η άντληση 250 εκ. ευρώ

Στην άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ στοχεύει η Capital Maritime Finance, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, μέσω

της δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν τη ναυπήγηση 23 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αυξάνοντας τον στόχο της εταιρείας σε 36 πλοία.