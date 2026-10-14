Μπότοξ σε νυχάδικα, κομμωτήρια και σπίτια

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις στην Πάτρα προκαλούν τα ευρήματα των ερευνών του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.

Στο μικροσκόπιο μπήκαν ιατρεία και κλινικές, με τους ελέγχους να αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εικόνα αταξίας γύρω από τις ενέσιμες θεραπείες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για ενέσιμες πράξεις που πραγματοποιούνται ακόμη και σε σπίτια, έξω από το πλαίσιο ενός οργανωμένου ιατρικού χώρου.

Το ζήτημα αφορά τόσο την τήρηση των κανόνων όσο και την ασφάλεια των πολιτών. Τα ακριβή ευρήματα και οι τυχόν παραβάσεις που έχουν καταγραφεί αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου.

Μας ενημερώνει η Βικτωρία Δαράτου.